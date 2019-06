İzmir'de hayrete düşüren olay: Çöp konteyneri çalındı, oyun grupları yakıldı

İzmir'in Buca ilçesinde, oyun parklarına, spor alanlarına ve çöp konteynerlerine kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildi. Spor aletleri sebepsiz yere ateşe verilirken tahterevalli ve konteyner kapakları da çalındı. "Bunun adı Vandalizmdir" diyen ve yetkili makamlarla temasa geçtiklerini belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Bucalılara duyarlılık çağrısı yaptı.

Buca ilçesinde son bir hafta içerisinde oyun parklarına, spor alanlarına ve çöp konteynerlerine zarar verildi. Kamu malı hırsızlığıyla ve zararıyla ilgili soruşturma başlatılırken görenleri şaşkına çeviren hırsızlık vakasında olay kameralara yansıdı. Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce Aydoğdu Mahallesi'nde TOKİ Konutlarının olduğu yere konulan akıllı çöp konteynerlerinin demir kapakları söküldü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde kimliği belirsiz şahıs, gündüz vakti göz göre göre konteyner kapağını sökerek arabasının bagajına atarak olay yerinden uzaklaştı. Bir başka kamera görüntüsüne daha takılan şahıs, elinde, başka yerlerden topladığı çok sayıda demir kapağı da bagaja atarken görüntülendi.

Şirinyer'de yer alan Mustafa İtmeç Parkı'nda bir olay yaşandı. Bir grup kişi, bakım ve onarım çalışması yeni gerçekleştiren parktaki demir korkulukları devirerek spor aletlerinin ateşe verdi. Kısa sürede söndürülen yangının ardından spor aletlerinin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

"Bunun adı Vandalizmdir"

Her iki olayla ilgili de soruşturma başlatılırken, artan saldırılar üzerine açıklama yapan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Her gün ekiplerimiz, bu ve benzeri birçok olaylara karşı karşıya kalıyor. İlçemizde ciddi paralar vererek zorluklarla yaptığımız parklar, her gün saldırıların hedefi oluyor. Buca'da vatandaşlarımız sokaklarına çöp konteyneri konulması için bize onlarca dilekçe gönderiyor. Biz bu talepleri bin bir zorluklarla yerine getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. İhale süreçlerini gerçekleştiriyoruz fakat hemşehrilerimizin hakkı, bazı kendini bilmezler tarafından ihlal ediliyor. Bunun adı Vandalizmdir; bunun adı emek hırsızlığıdır, vatandaşın hakkını yemektir. Halkın vergisiyle yapılan bu çalışmalara ya zarar veriliyor ya da çalınarak hurda fiyatına satılıyor. Biz ne pahasına olursa olsun Bucalı çocuklarımızın, spor yapan gençlerimizin, vergisini veren hemşehrilerimizin hakkını asla yedirtmeyeceğiz. Bu Vandalizm son bulana kadar tüm yetkililerle koordineli bir şekilde bu kişilerin yakalanarak hak ettiği cezayı almaları için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yapılan saldırılara karşı Bucalı hemşehrileri duyarlı olmaya çağıran Başkan Kılıç, "Unutmayalım Buca hepimizin. Çocuklarımızın, yarınlarımızın geleceği için sadece Buca'da değil nerede olursa olsun bu çirkin saldırılara duyarlı olmak bir vatandaşlık görevidir. Tüm hemşehrilerimizi böyle bir olaya tanıklık ettiklerinde sağduyulu bir şekilde en yakın emniyet güçlerine veya belediyemiz yetkililerine bildirmelerini rica ediyorum. Buca bizim evimiz. Evimizi yok etmeyelim yarınlarımızı çalan bu Vandalizme hep birlikte dur diyelim" dedi. - İZMİR

