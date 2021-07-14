İzmir'de hayırsever ailenin yaptıracağı 18 derslikli ilkokulun temeli atıldı
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İzmir'de hayırsever ailenin yaptıracağı 18 derslikli ilkokulun temeli atıldı

İzmir'de hayırsever ailenin yaptıracağı 18 derslikli ilkokulun temeli atıldı
Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir'in Bornova ilçesinde hayırsever Taçyıldız Ailesinin yaptıracağı 18 derslikli ilkokul binası için çalışmalar başladı.

İzmir'in Bornova ilçesinde hayırsever Taçyıldız Ailesinin yaptıracağı 18 derslikli ilkokul binası için çalışmalar başladı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, hayırsever vatandaşların özellikle deprem sonrası açığa çıkan derslik ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında eğitime katkıları devam ediyor.

Bu kapsamda daha önce İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Taçyıldız Ailesi arasında İzmir Valiliği himayesinde protokolü imzalanan Bornova Gürpınar Mahallesi'ndeki 18 derslikli Mehmet Çetin Taçyıldız İlkokulu için temel atma töreni düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Vali Yavuz Selim Köşger, eğitime yapılan bütün katkıların takdire şayan olduğunu dile getirdi.

Vali Köşger şunları kaydetti:

"Ülkemizin istikbali bu gençler. Onları ne kadar iyi eğitirsek ne kadar donanımlı hale getirirsek kendi değerlerimizden kopmadan çağın bilgisi ile ne kadar donatabilirsek, milletler sahnesinde varlığımızı iftiharla devam ettirme hakkımız olacak. Bu anlamda Taçyıldız Ailesi de güzel bir işe tevessül etti. Eskilerin söylediği bir söz var: 'Paranın nereden geldiğini anlamak için araştırma yapmanıza gerek yok. Nereye harcanıyor, ona bakın.' Para helalinden gelmişse helale gidiyor, iyi işlerden, hayırdan gelmişse hayra gidiyor. Taçyıldız Ailesinin ve diğer tüm hayırseverlerin yaptığı işler gerçekten kazançlarının da helal olduğunu gösteren, alın teri ile kazanıldığını gösteren ve milletin geleceğine yatırım yapma anlamında da takdire şayandır. Taçyıldız Ailesine teşekkür ediyorum. Zamanlama itibarıyla İzmir'imizin ihtiyaç duyulan bir noktasında bir hayır yapılıyor. Hakikaten isabetli bir iş olmuş. Vesile olanlardan Allah razı olsun."

Konuşmanın ardından Köşger, Taçyıldız Ailesi ve diğer katılımcılarla derslik temeli atıldı.

Törene, hayırsever aile üyeleri, Bornova Kaymakam Vekili Kemal Kızılkaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de katıldı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 59,10, İstanbul'da 56,75, İzmir'de 22,16 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 59,10, İstanbul'da 56,75, İzmir'de 22,16 oldu.
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