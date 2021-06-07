Son dakika haberleri... Havalandırma boşluğuna düşerek yaralanan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Karabağlar ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen kişi ekiplerce kurtarıldı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen kişi ekiplerce kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Şehit Ceysu Ceylan Sokak'taki apartmanın havalandırma boşluğuna bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AKS 110 ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Ekiplerin kazazedeyi çıkarmak için duvarı kırıcı ve delici kurtarma ekipmanlar ile alan açmasının ardından paramedikler yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

Omuz, ayak ve sırtından yaralanan yaralı, 112 ekiplerine teslim edildi.

Havalandırma boşluğuna düşen kişinin apartmana asansör yapımı için keşfe gelen servis elemanı olduğu belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer