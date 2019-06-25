İzmir'de hava sıcaklıkları artıyor

İzmir'de yüzünü göstermeye başlayan kavurucu sıcaklar nedeniyle hem vatandaşlar hem de sokak hayvanları sığınacakları serin ve gölge yerler aradı. Meteorolojinin yaptığı uyarılara göre yarın hava sıcaklığı 38 dereceye kadar ulaşacak.

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derece artarken, İzmir'de de yüksek sıcaklık değerleri kendini göstermeye başladı. Özellikle öğle saatlerinde 37 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığı nemle birlikte daha fazla hissedildi. Her zaman insan yoğunluğuyla dikkat çeken Konak Meydanı en sakin günlerinden birini yaşadı. Zorunlu olarak dışarda olması gerekenler ile seyyar satıcılar, güneşten şemsiye ile korundu. Çocukların, tehlikeli olmasına rağman serinlemek için girdiği süs havuzları, güvercinlerin de akınına uğradı. Ağaç gölgeleri de biraz serinlemek isteyenler ile sokak hayvanlarının meskeni oldu.

Almanya'dan tatil için 1 haftalığına İzmir'e gelen Yasin Çamlık ve İpek Çamlık çifti, hava sıcaklıklarının bu kadar yüksek olmasına şaşırdıklarını belirterek, İzmir'de hava gerçekten çok sıcak. Biz Almanya'da en fazla 25 derece hava sıcaklığına alışmışız. Bugün dışarı çıkarken cildimize krem sürmek zorunda kaldık dedi. Kemalpaşa'da yaşayan Ahmet Müjde de ziyaret için geldiği İzmir'de ağaç gölgesinde serinlemeyi tercih etti. Müjde, Kemalpaşa da sıcak. Yaylalarda serinlik var ama merkezde 35 dereceyi buluyor sıcaklık. Bu sıcak havada yürümektense ağaç altında oturmayı istedim diye konuştu.

Meteoroloji'den alınan son tahminlere göre ise yarın (çarşamba) İzmir'de hava sıcaklığı 38 dereceye kadar yükselecek. Perşembe 38, cuma günü ise 37 derece olacak hava sıcaklığının hafta sonundan itibaren birkaç derece daha azalması bekleniyor.

Kaynak: DHA