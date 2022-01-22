İZMİR'DE HAVA DESTEKLİ OPERASYONDA 21 HÜKÜMLÜ YAKALANDI

İZMİR'de haklarında yakalama emri bulunan 21 hükümlü, polis ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonda yakalandı.

İZMİR'de haklarında yakalama emri bulunan 21 hükümlü, polis ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonda yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, haklarında yakalama emri bulunan zanlılara yönelik hava destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda hırsızlık, yaralama, cinsel saldırı, yağma, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, iftira, resmi belgede sahtecilik, ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet ve marka hakkına tecavüz suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 21 hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlüler tutuklanarak cezaevine gönderildi.