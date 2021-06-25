İzmir'de hava ambulansı tüpten parlayan alevle yaralanan kişi için havalandı
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İzmir'de hava ambulansı tüpten parlayan alevle yaralanan kişi için havalandı

İzmir'de hava ambulansı tüpten parlayan alevle yaralanan kişi için havalandı
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde mutfak tüpünün parlaması sonucu vücudu yanan kişi, hava ambulansıyla hastaneye götürüldü.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde mutfak tüpünün parlaması sonucu vücudu yanan kişi, hava ambulansıyla hastaneye götürüldü.

Bengisu Mahallesinde yaşayan Murat E'nin evde kullandığı tüpün parlaması sonucu vücudunun çeşitli yerinde yanıklar oluştu.

Bunun üzerine yaralı 122 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Murat E. buradaki ilk müdahalenin ardından hava ambulansıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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