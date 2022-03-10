İzmir'de hastanedeki silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 6'ya çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de hastanedeki silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 6'ya çıktı

AA - Şafak Yel - Güncel
 - Güncelleme:
İzmir'de hastanedeki silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 6'ya çıktı

İzmir'de silahla yaralanan kişinin tedavi gördüğü hastanede yeniden silahlı saldırıya uğramasına ilişkin 5 kişi daha gözaltına alındı.

İZMİR (AA) - İzmir'de silahla yaralanan kişinin tedavi gördüğü hastanede yeniden silahlı saldırıya uğramasına ilişkin 5 kişi daha gözaltına alındı.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Servisi'nde 8 Mart'ta yaşanan silahlı saldırının ardından kentteki başka bir hastaneye sevk edilen İbrahim Toprak'ın (35) tedavisi sürüyor.

Hastane çevresinde suç aleti tabancayla yakalanan A.Ç'nin emniyetteki işlemleri devam ederken Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştıkları iddiasıyla 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylelikle olaya ilişkin gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

Olay

İzmir'de 7 Mart'ta uğradığı silahlı saldırının ardından İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Servisi'nde tedavi altına alınan İbrahim Toprak'a ertesi gün hastanedeki odasında yeniden silahlı saldırıda bulunulmuş, A.Ç. suç aleti tabancayla gözaltına alınmıştı.

AA / Şafak Yel - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gözaltı, İzmir, Mart, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title