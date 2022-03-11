İzmir'de hastanede sağlık çalışanını darbettiği öne sürülen zanlı yakalandı - Haberler

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İzmir'de hastanede sağlık çalışanını darbettiği öne sürülen zanlı yakalandı

AA - Şafak Yel - Güncel
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İzmir'de hastanede sağlık çalışanını darbettiği öne sürülen zanlı yakalandı

İzmir'de bir hastanede sağlık teknisyenini darbettiği ve güvenlik görevlilerine bıçak gösterdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR (AA) - İzmir'de bir hastanede sağlık teknisyenini darbettiği ve güvenlik görevlilerine bıçak gösterdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi göz kliniğinde film çektirmek isteyen Y.A, kayıt için teknisyen Hakan Çavdar'ın odasına girmek istedi.

Çavdar'ın içeride hasta olduğunu söylemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Y.A, Çavdar'ı darbetti. Olaya müdahale eden güvenlik görevlilerine bıçak gösterdiği de ileri sürülen zanlı, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hakan Çavdar, darp raporu alarak şikayetçi oldu.

AA / Şafak Yel - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tepecik, İzmir, Film, Güncel, Haberler

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