İzmir'de hastane yangını

09.02.2020 12:25 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:25

İzmir'de özel bir hastanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastalar tahliye edilirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan özel bir hastanede, henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Binada bulunan hastalar hemen tahliye edilirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürme ve tahliye çalışmaları sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA