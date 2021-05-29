İzmir'de hastane önündeki silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı
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İzmir'de hastane önündeki silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı

İzmir'de hastane önündeki silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dün bir hastanenin önünde 4 kişinin yaralandığı silahla saldırıyla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dün bir hastanenin önünde 4 kişinin yaralandığı silahla saldırıyla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, özel bir hastane önünde bekleyen kişilere motosiklet üzerinden ateş ederek 1'i ağır 4 kişiyi yaralayan zanlıların yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından zanlıların kimliklerini belirledi.

Ekipler, H.A, Ş.A ve M.E'yi saklandıkları adreslerde gözaltına aldı.

Öte yandan, yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olay

Bayraklı ilçesinde silahla yaralanan M.D'yi hastaneye getiren akrabalarına, olayın zanlıları olduğu ifade edilen H.A ve Ş.A, motosiklet üzerinden ateş açmış, ikisi hastane güvenlik görevlisi 4 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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