İzmir'de hastane önündeki silahlı saldırıya ilişkin 1 kişi tutuklandı
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İzmir'de hastane önündeki silahlı saldırıya ilişkin 1 kişi tutuklandı

İzmir'de hastane önündeki silahlı saldırıya ilişkin 1 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir hastanenin önünde ikisi güvenlik görevlisi 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir hastanenin önünde ikisi güvenlik görevlisi 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, hastane önünde bekleyen 4 kişiyi tabancayla ateş ederek yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan H.A, Ş.A. ve M.E'nin emniyetteki işlemi tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Bayraklı ilçesinde 28 Mayıs'ta silahla yaralanan M.D, akrabalarınca Karşıyaka'daki özel bir hastaneye getirilmişti. M.D'yi hastane önünde bekleyen akrabalarına, motosikletten ateş açılmıştı. Olayda 2'si hastanenin güvenlik görevlisi 4 kişi yaralanmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek kimliklerini belirlediği H.A, Ş.A ve M.E'yi olaydan 1 gün sonra gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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