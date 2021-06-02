İzmir'de hareketli anlar: Bıçaklı saldırgan engelli memuru rehin aldı

İzmir'de hareketli anlar: Bıçaklı saldırgan engelli memuru rehin aldı İzmir'de engelli memurun bıçaklı saldırgan tarafından rehin alındığı anlar kamerada İzmir'in Konak ilçesinde bıçaklı bir saldırgan, Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nde çalışan engelli memuru rehin aldı.

İzmir'de hareketli anlar: Bıçaklı saldırgan engelli memuru rehin aldı

İzmir'de engelli memurun bıçaklı saldırgan tarafından rehin alındığı anlar kamerada

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde bıçaklı bir saldırgan, Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nde çalışan engelli memuru rehin aldı. Saldırgan daha sonra polis ekipleri tarafından ikna edilirken, sıcak anlar kameralar tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay saat 15.30 sıralarında Alsancak semtinde bulunan Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü önünde meydana geldi. İddiaya göre Emin S., bina önündekilere bir kişinin fotoğrafını göstererek binada olup olmadığını sordu. Bina önündekilerin fotoğraftaki kişiyi tanımadıklarını söylemesi üzerine Emin S., cebindeki bıçağı çıkartarak o sırada bina önünde duran ve engelli kadrosunda çalıştığı öğrenilen Mehmet A.'nın boynuna dayadı. Şüphelinin Mehmet A.'yı rehin almasının ardından durum, çevredekiler tarafından polise ihbar edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, saldırganı ikna etmek için çalışma başlatıldı.

Saldırgan ikna edildi

Polis ekipleri, aradığı kişiyi bulmasında yardımcı olacaklarını söyleyerek saldırganı ikna etti. Gözaltına alınan Emin S., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

O anlar kamerada

Öte yandan yaşanan sıcak anlar cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde saldırganın, Mehmet A.'nın boynuna bıçak dayadığı, polis ekiplerinin ikna çabası ve engelli kadrosunda çalışan memurun yaşadığı korku görüntülendi. Görüntülerde ayrıca bıçaklı saldırganın ikna edildikten sonra gözaltına alındığı anlar da yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi