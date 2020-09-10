Hareket halindeyken yanan belediye otobüsü kullanılmaz hale geldi
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Hareket halindeyken yanan belediye otobüsü kullanılmaz hale geldi

İzmir'in Menemen ilçesinde yanan belediye otobüsü kullanılmaz hale geldi.

10.09.2020 21:43 | Son Güncelleme: 10.09.2020 21:49

İzmir'in Menemen ilçesinde yanan belediye otobüsü kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka-Menemen seferi yapan İzmir Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü, Egekent-2 mevkisinde hareket halindeyken yanmaya başladı.

Yolcu bulunmayan otobüsü durdurup dışarı çıkan şoför itfaiyeyi aradı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen otobüste büyük hasar oluştu.

Hareket halindeyken yanan belediye otobüsü kullanılmaz hale geldi

Kaynak: AA

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