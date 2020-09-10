Hareket halindeyken yanan belediye otobüsü kullanılmaz hale geldi
İzmir'in Menemen ilçesinde yanan belediye otobüsü kullanılmaz hale geldi.
10.09.2020 21:43 | Son Güncelleme: 10.09.2020 21:49
İzmir'in Menemen ilçesinde yanan belediye otobüsü kullanılmaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Karşıyaka-Menemen seferi yapan İzmir Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü, Egekent-2 mevkisinde hareket halindeyken yanmaya başladı.
Yolcu bulunmayan otobüsü durdurup dışarı çıkan şoför itfaiyeyi aradı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen otobüste büyük hasar oluştu.
Kaynak: AA