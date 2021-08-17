İzmir'de hareket halindeki belediye otobüsünde çıkan yangın sürücünün müdahalesiyle söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de hareket halindeki belediye otobüsünde çıkan yangın sürücünün müdahalesiyle söndürüldü

İzmir'de hareket halindeki belediye otobüsünde çıkan yangın sürücünün müdahalesiyle söndürüldü
Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir'in Konak ilçesinde bir belediye otobüsünde çıkan yangın sürücünün çabasıyla söndürüldü.

İzmir'in Konak ilçesinde bir belediye otobüsünde çıkan yangın sürücünün çabasıyla söndürüldü.

Buca-Halkapınar seferini yapan Gürkan Şenbaş idaresindeki belediye otobüsü, Kent Müzesi durağından hareket ettiği sırada motor bölümünde klima aksamının bulunduğu bölümden patlama sesi geldi.

Kapıları açarak yaklaşık 15 yolcuyu tahliye eden Şenbaş, alevlere yangın tüpüyle müdahale etti.

Sürücünün kontrol altına aldığı yangın, bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin de desteğiyle kısa sürede söndürüldü.

İzmir'de hareket halindeki belediye otobüsünde çıkan yangın sürücünün müdahalesiyle söndürüldü
İzmir'de hareket halindeki belediye otobüsünde çıkan yangın sürücünün müdahalesiyle söndürüldü
İzmir'de hareket halindeki belediye otobüsünde çıkan yangın sürücünün müdahalesiyle söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

8 kişinin hayatını kaybettiği uçağın kuş sürüsünün içine daldığı için düştüğü iddia edildi
8 kişinin hayatını kaybettiği uçağın kuş sürüsünün içine daldığı için düştüğü iddia edildi
UÇAK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN RUS MÜRETTEBATIN CENAZELERİ, TÖRENLE ÜLKELERİNE UĞURLANDI
UÇAK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN RUS MÜRETTEBATIN CENAZELERİ, TÖRENLE ÜLKELERİNE UĞURLANDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Şimşek Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Mete Gazoz Ozan Tufan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de hareket halindeki belediye otobüsünde çıkan yangın sürücünün müdahalesiyle söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 16:32:36. #1.14#

title