İzmir'de hareket halindeki belediye otobüsünde çıkan yangın sürücünün müdahalesiyle söndürüldü
İzmir'in Konak ilçesinde bir belediye otobüsünde çıkan yangın sürücünün çabasıyla söndürüldü.
İzmir'in Konak ilçesinde bir belediye otobüsünde çıkan yangın sürücünün çabasıyla söndürüldü.
Buca-Halkapınar seferini yapan Gürkan Şenbaş idaresindeki belediye otobüsü, Kent Müzesi durağından hareket ettiği sırada motor bölümünde klima aksamının bulunduğu bölümden patlama sesi geldi.
Kapıları açarak yaklaşık 15 yolcuyu tahliye eden Şenbaş, alevlere yangın tüpüyle müdahale etti.
Sürücünün kontrol altına aldığı yangın, bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin de desteğiyle kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel