İzmir'de hamile anne ve oğlunun ölümüyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı
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İzmir'de hamile anne ve oğlunun ölümüyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı

İZMİR (İHA) – İzmir'de Suriyeli hamile kadın ve 5 yaşındaki oğlunun ölümü sonrası gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

06.02.2020 21:45 | Son Güncelleme: 06.02.2020 21:50
İzmir'de hamile anne ve oğlunun ölümüyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı

(İHA) – 'de Suriyeli hamile kadın ve 5 yaşındaki oğlunun ölümü sonrası gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Menemen ilçesinde, Suriye uyruklu hamile kadın Manar Alahmed (35) ve 5 yaşındaki oğlu Muhammed evde ölü bulundu. Olayla ilgili Suriyeli ailenin komşusu olduğu öğrenilen baba ve iki oğlu Ş.E. O.E. ve H.E isimli şüpheliler gözaltına alındı, ardından Menemen İlçe Emniyetinde biten sorgularının ardından Menemen Adliyesine getirildi. 3 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma ve ifade alma işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA
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