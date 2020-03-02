İzmir'de haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi tutuklandı
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İzmir'de haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi tutuklandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, haklarında çeşitli suçlarda yakalama kararı bulunan 2 kişi tutuklandı.

02.03.2020 21:56 | Son Güncelleme: 02.03.2020 21:56
İzmir'de haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi tutuklandı

'in ilçesinde, haklarında çeşitli suçlarda yakalama kararı bulunan 2 kişi tutuklandı.

Çeşme ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan aranan İclal G. (25) ile hırsızlık ve tutuklu ve hükümlünün kaçması suçundan aranan Orhan T. (28) yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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