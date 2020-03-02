İzmir'de haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi tutuklandı

02.03.2020 21:56 | Son Güncelleme: 02.03.2020 21:56

İzmir'in Çeşme ilçesinde, haklarında çeşitli suçlarda yakalama kararı bulunan 2 kişi tutuklandı.

Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan aranan İclal G. (25) ile hırsızlık ve tutuklu ve hükümlünün kaçması suçundan aranan Orhan T. (28) yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA