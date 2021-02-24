İzmir'de hakkında yakalama kararı bulunan kişi, polis kontrolünde denize atladı

İzmir'in Balçova ilçesinde polis ekibi tarafından yapılan kimlik sorgulamasında hakkında yakalama kararı olduğu belirlenen S.Ş. gözaltına alınmamak için denize atladı.

İzmir'in Balçova ilçesinde polis ekibi tarafından yapılan kimlik sorgulamasında hakkında yakalama kararı olduğu belirlenen S.Ş. gözaltına alınmamak için denize atladı.

Edinilen bilgiye göre, Engelliler Park Kent Orman sahilde oturan vatandaşlar, bir kişinin kendilerini rahatsız ettiğini iddiasıyla ihbarda bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye gelen polis ekibi, kimlik sorgulamasında şüpheli S.Ş. hakkında yakalama kararı olduğunu belirledi. Bu sırada S.Ş. gözaltına alınmamak için denize atladı.

İkna çabalarına rağmen denizden çıkmayan S.Ş. deniz polisi ve Balçova Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memuru tarafından etkisiz hale getirildi. Kıyıya çıkarılan şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı