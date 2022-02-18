İzmir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
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İzmir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA, Turgay Konuralp - Güncel
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İzmir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - İzmir'in Bayındır ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S'nin kentte olduğunu tespit etti.

H.S, ekiplerin düzenlediği operasyonla bulunduğu evin içinden açtığı delikten kaçarken yakalandı.

Zanlı, işlemin ardından cezaevine gönderildi.???????

AA / Turgay Konuralp - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Bayındır, İzmir, Güncel, Haberler

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