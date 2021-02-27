İzmir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
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İzmir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

27.02.2021 08:49 | Son Güncelleme: 27.02.2021 08:52
İzmir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

İzmir'in Beydağ ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İzmir'in Beydağ ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir süredir takip ettikleri uyuşturucu suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'nin (66) Eğridere Mahallesi'nde bir evde olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda hükümlü yakalandı. M.K, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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