İzmir'de hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, ikizinin kimliğiyle yakalandı
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İzmir'de hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, ikizinin kimliğiyle yakalandı

İzmir'de hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, ikizinin kimliğiyle yakalandı
Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir'in Seferihisar ilçesinde ikiz kardeşinin kimliğini kullandığı belirlenen ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde ikiz kardeşinin kimliğini kullandığı belirlenen ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Çorum'da 2011'de "kasten adam öldürme ve silahlı tehdit" suçlarından hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin U'nun (41) İzmir'de olduğunu tespit etti.

Takibe alınan şüpheli, ikizine ait otomobille seyir halindeyken Seferihisar ilçesinde durduruldu.

Kardeşi Hasan U'ya ait kimliği ibraz eden şüpheli, sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

Çapraz sorguya alınan şüphelinin ifadesinde yıllardır ikiz kardeşine ait kimliği kullandığını ve kaçmaktan yorulduğunu söylediği belirtildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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