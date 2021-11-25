İzmir'de Hak-İş'e bağlı sendikalardan kadına yönelik şiddete karşı açıklama

İZMİR (AA) - İzmir'de Hak-İş'e bağlı Sendikalar Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle bir açıklama yaptı.

Hak-İş Konfederasyonu Öz Finans İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Funda Bozkurt, yaptığı açıklamada, kadına yönelik, şiddete, istismara, eşitsizliğe, ayrımcılığa, yoksulluğa, mobbinge, güvencesizliğe karşı durmak için bir arada olduklarını bildirdi.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadına yönelik şiddetin devam ettiğini ve her üç kadından birinin fiziksel veya cinsel şiddete maruz bırakıldığını belirten Bozkurt, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddete karşı 'şiddete sıfır tolerans' yaklaşımı, bir devlet politikası haline gelmelidir. Yapılan çalışmaların daha caydırıcı, kapsayıcı ve etkili araç ve politikalarla sürdürülmesi gerekmektedir. Toplumsal değerlerimiz bugünümüzün ve geleceğimizin teminatıdır. Şiddeti bertaraf etmede toplumsal değerlerin önemine ve gücüne inanıyoruz. İnsan onuruna yakışır hayat için özgürlük arayışına sahip çıkmak, en temel yaşam hakkını tahrip eden tüm odaklara karşı dik durmak, insan olarak da kurumlar olarak da sorumluluğumuzdur. Hak-İş bu sorumluluğun gereğini yerine getirebilmek için yoğun çalışmalarda bulunmaktadır."

Açıklamaya Hak-İş Konfederasyonu İzmir İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek ile diğer sendika yöneticileri de katıldı.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Ali Korkmaz - Son Dakika Haberleri

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