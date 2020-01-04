İzmir'de hafif ticari araçlar çarpıştı: 5 ağır yaralı
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İzmir'de hafif ticari araçlar çarpıştı: 5 ağır yaralı

İZMİR'in Konak ilçesinde, iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 5 kişi ağır yaralandı.

04.01.2020 08:05 | Son Güncelleme: 04.01.2020 08:06
İzmir'de hafif ticari araçlar çarpıştı: 5 ağır yaralı

İZMİR'in ilçesinde, iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 5 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Doktor Refik Saydam Caddesi'nde meydana geldi. Henüz sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 35 DD 5672 ile 35 Y 6305 plakalı hafif ticari araçlar çarpıştı. Kazada, iki araçtaki 5 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2'si Alsancak Nevvar- Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne, diğerleri ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. 


Kaynak: DHA
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