İzmir'de hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü
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İzmir'de hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

12.02.2020 17:32 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:52
İzmir'de hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü

'in ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kadir Taş'ın (78) kullandığı 20 R 3443 plakalı hafif ticari , Hayıtlıdere mevkisinde şarampole devrildi.

Araçta sıkışan sürücünün eşi Safiye Taş (65), olay yerinde hayatını kaybetti.

İzmir İtfaiyesi AKS ekibince çıkarılarak hastaneye kaldırılan Kadir Taş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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