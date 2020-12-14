İzmir'de hafif ticari araç sel sularına kapıldı: 5 kişiden 2'si kayıp
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İzmir'de hafif ticari araç sel sularına kapıldı: 5 kişiden 2'si kayıp

14.12.2020 03:37 | Son Güncelleme: 14.12.2020 03:41
İzmir'de hafif ticari araç sel sularına kapıldı: 5 kişiden 2'si kayıp

İzmir'in Menderes ilçesinde dereden geçmek isteyen ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu araç sağanak yağış dolayısı ile taşan derenin sel sularına kapıldı.

İzmir'in Menderes ilçesinde dereden geçmek isteyen ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu araç sağanak yağış dolayısı ile taşan derenin sel sularına kapıldı. Araçtaki 3 kişi kendi imkanları ile kurtulurken, 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına sabah saatlerinde devam edilecek.

Olay, akşam saatlerinde Dereköy Mahallesi ile Görece Mahallesi arasındaki Çakallar Mevkiinde meydana geldi. Dereden geçmeye çalışan içerisinde 5 kişinin bulunduğu hafif ticari araç sağanak yağış dolayısı ile taşan derenin sel sularına kapıldı. İhbar üzerine adrese itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

3 kişi kendi imkanları ile kurtuldu

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, araçta bulunan 3 kişinin kendi imkanları ile kurtulduğu kayıp 2 kişi için ise yapılan arama kurtarma çalışmalarından bir netice alınamaması üzerine arama çalışmaları durduruldu. Araç olay yerinden 800 metre uzaklıkta bulunurken, sabah saatlerinde ekiplerin arama kurtarma çalışmalarının devam edeceği öğrenildi. - İZMİR

İzmir'de hafif ticari araç sel sularına kapıldı: 5 kişiden 2'si kayıp

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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