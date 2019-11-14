İzmir'de güzellik merkezindeki cinayetin zanlısı yakalandı
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İzmir'de güzellik merkezindeki cinayetin zanlısı yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde, güzellik merkezinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı, kentten ayrılmak üzere bindiği otobüste yakalandı.

14.11.2019 11:32 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:32
İzmir'de güzellik merkezindeki cinayetin zanlısı yakalandı

'in ilçesinde, güzellik merkezinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı, kentten ayrılmak üzere bindiği otobüste yakalandı.

İzmir - Çanakkale seferini yapan yolcu otobüsü, Aliağa ilçesi Çaltıdere mevkisindeki kontrol noktasında durduruldu. Kontrol sırasında hareketlerinden şüphelenilen H.Y'nin, kimlik bilgilerinden yapılan sorgulamada, 11 Kasım'da eşine ait güzellik merkezinde Mehmet Özkan'ın öldürülmesiyle ilgili arandığı belirlendi.

H.Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Bornova'da bir güzellik merkezinde Mehmet Özkan pompalı tüfekle öldürülmüş, olay sonrası kaçan H.Y'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA
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