İzmir'de güzellik merkezinde pompalı tüfekle saldırı: 1 ölü
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İzmir'de güzellik merkezinde pompalı tüfekle saldırı: 1 ölü

İzmir'de, güzellik merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

12.11.2019 20:26 | Son Güncelleme: 12.11.2019 20:26
İzmir'de güzellik merkezinde pompalı tüfekle saldırı: 1 ölü

'de, güzellik merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

H.Y, eşinin işlettiği ilçesindeki güzellik merkezinde karşılaştığı Mehmet Özkan'a (38) pompalı tüfekle ateş etti.

Şüpheli daha sonra otomobille olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Saldırganın yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
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