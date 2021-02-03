İzmir'de gün batımı ve güzel hava
03.02.2021 20:07 | Son Güncelleme: 03.02.2021 20:13
Gün batımında keman çalan sokak sanatçısı Kordon boyu deniz kenarında yürüyen vatandaşlar Vapurdaki insanlar ve uçan kuşlar İZMİR - İzmir'de dün yaşanan selin ardından bugün güneşli bir hava yaşandı.
Gün batımında keman çalan sokak sanatçısı
Kordon boyu deniz kenarında yürüyen vatandaşlar
Vapurdaki insanlar ve uçan kuşlar İZMİR - İzmir'de dün yaşanan selin ardından bugün güneşli bir hava yaşandı. Meteoroloji verilerine göre pazartesi gününe kadar yağışın beklenmediği kentte hava sıcaklığı en düşük 10, en yüksek 21 derece olacak. İzmir'de gün bitiminde de güzel görüntüler oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan