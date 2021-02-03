İzmir'de gün batımı ve güzel hava

Gün batımında keman çalan sokak sanatçısı

Kordon boyu deniz kenarında yürüyen vatandaşlar

Vapurdaki insanlar ve uçan kuşlar İZMİR - İzmir'de dün yaşanan selin ardından bugün güneşli bir hava yaşandı. Meteoroloji verilerine göre pazartesi gününe kadar yağışın beklenmediği kentte hava sıcaklığı en düşük 10, en yüksek 21 derece olacak. İzmir'de gün bitiminde de güzel görüntüler oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan