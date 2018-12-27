İzmir'de Gümrükler Yılbaşı Gecesi de Çalışacak

Dış ticarette özellikle ihracat yüklemelerinde yaşanan yıl sonu yoğunluğu dikkate alınarak Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından dış ticaret ve denizcilikle ilgili kurum ve kuruluşlarda 31 Aralık 2018 günü saat 00.00'a kadar tüm izinlerin iptal edildiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık imzasıyla gönderilen yazıda, bakanlık makamınca aralık ayı içinde özellikle ihracat bağlantılı çıkış işlemlerinde mutlak surette tüm gümrük idarelerinin açık bulundurulması ile fazla mesai taleplerinin karşılanmasının talimatlandırıldığı hatırlatıldı.

Yazıda, dış ticaret ve denizcilikle ilgili tüm kurum ve kuruluşlarda bakanlık talimatlarına istinaden 31 Aralık 2018 günü saat 00.00'a kadar tüm izinlerin iptal edildiği, Bölge Müdürlüğü bağlantılı bütün müdürlüklerde idare amirlerince 26,27,28,29 ve 30 Aralık 2018 tarihleri ile 31 Aralık 2018 tarihi saat 00.00'a kadar sorunsuz ve kesintisiz hizmet verecek şekilde tedbirlerin alınması gerektiği kaydedildi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, gümrüklerde ve limanlarda yıl sonu yoğunluğunun yaşanmaması, dış ticaretin kesintisiz şekilde devam etmesi için alınan tedbirlerden dolayı Ticaret Bakanlığı'na ve gümrük teşkilatına teşekkür etti.

Öztürk, açıklamada, "Ülkemizin kalkınması için 2019'da daha fazla çalışacağız. Devletimizin tüm kurumlarının ticaretin kolaylaştırılması ve ihracatımızın artırılması yönünde aldığı tedbirler hepimize büyük moral veriyor." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA