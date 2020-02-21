21.02.2020 17:37 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:40

İzmir'de gümrük kaçağı şarj kablosu ile telefon ekranları ele geçirildi

İZMİR'deki bir işyerine yapılan operasyonda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL tutarında 3 bin 148 şarj kablosu ile 900 telefon ekranı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Emtia Kaçakçıılğı Büro Amirliği ekipleri, Konak'ta faaliyet gösteren ve cep telefonu aksesuarı satılan bir işyerinde gümrük kaçağı ürünler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. İşyerine operasyon düzenleyen ekipler, piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL tutarında 3 bin 148 adet şarj kablosu ile 900 telefon ekranı ele geçirdi. Ürünlere el konulurken, adreste bulunan 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: DHA

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