İZMİR'DE GÜMRÜK KAÇAĞI 268 ADET AĞIR VASITA ARAÇ LASTİĞİ ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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İZMİR'DE GÜMRÜK KAÇAĞI 268 ADET AĞIR VASITA ARAÇ LASTİĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İZMİR'de, polisin şüpheli bir TIR'a yaptığı operasyonda, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 268 ağır vasıta araç lastiği ele geçirildi.

İZMİR (DHA) - İZMİR'de, polisin şüpheli bir TIR'a yaptığı operasyonda, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 268 ağır vasıta araç lastiği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente çok sayıda gümrük kaçağı ağır vasıta araç lastiği getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından durdurulan şüpheli bir TIR'da yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan, 268 ağır vasıta araç lastiği ele geçirildi. İmha edilmek üzere el konulan lastiklerin gerekli kriterlere uymadığı ve sürüş güvenliğini tehlikeye attığı bildirildi. Şüpheli, 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Şüpheliler, polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İZMİR'DE GÜMRÜK KAÇAĞI 268 ADET AĞIR VASITA ARAÇ LASTİĞİ ELE GEÇİRİLDİ

İZMİR'DE GÜMRÜK KAÇAĞI 268 ADET AĞIR VASITA ARAÇ LASTİĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Tragger, İzmir, Güncel, Haber

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