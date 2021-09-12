İzmir'de gümrük kaçağı 10 bin 330 oyuncak ele geçirildi - Haberler
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İzmir'de gümrük kaçağı 10 bin 330 oyuncak ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel
İzmir'de gümrük kaçağı 10 bin 330 oyuncak ele geçirildi

İZMİR'in Bornova ilçesindeki depoda, piyasa değeri yaklaşık 750 bin TL olan gümrük kaçağı 10 bin 330 oyuncak ele geçirildi.

İZMİR'in Bornova ilçesindeki depoda, piyasa değeri yaklaşık 750 bin TL olan gümrük kaçağı 10 bin 330 oyuncak ele geçirildi. Haklarında tutanak tutulup savcılığa gönderilen 2 şüpheliyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık Ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı semtindeki bir depoda, ülkeye kaçak yollardan sokulan oyuncaklar olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Depoya operasyon düzenleyen ekipler, Çin'den geldiği tahmin edilen ve piyasa değeri yaklaşık 750 bin TL olan, kolilerde gümrük kaçağı 10 bin 330 oyuncak ele geçirdi. Oyuncakların herhangi bir sağlık denetiminden geçmediği ve kanserojen etkilere sahip olabileceği belirtildi.Ekipler, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapılmak üzere tutanak tutup savcılığa gönderdi. Savcılık, şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.


İzmir'de gümrük kaçağı 10 bin 330 oyuncak ele geçirildi

İzmir'de gümrük kaçağı 10 bin 330 oyuncak ele geçirildi

İzmir'de gümrük kaçağı 10 bin 330 oyuncak ele geçirildi

İzmir'de gümrük kaçağı 10 bin 330 oyuncak ele geçirildi

İzmir'de gümrük kaçağı 10 bin 330 oyuncak ele geçirildi

İzmir'de gümrük kaçağı 10 bin 330 oyuncak ele geçirildi

İzmir'de gümrük kaçağı 10 bin 330 oyuncak ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Son Dakika Haberleri
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