İzmir'de gümrük işlemleri için bekleyen TIR'lar trafiği etkiliyor

İzmir'de gümrük işlemleri için bekleyen TIR'lar trafiği etkiliyorİZMİR'in Konak ilçesinde, yurt dışından gelen ithal malları taşıyan ve supalan sahasına girmek için sıra bekleyen TIR'lar, şehir içi trafiğinde hem yoğunluğa hem de diğer araçların tramvay yoluna girmelerine neden oluyor.

İzmir'de gümrük işlemleri için bekleyen TIR'lar trafiği etkiliyor

İZMİR'in Konak ilçesinde, yurt dışından gelen ithal malları taşıyan ve supalan sahasına girmek için sıra bekleyen TIR'lar, şehir içi trafiğinde hem yoğunluğa hem de diğer araçların tramvay yoluna girmelerine neden oluyor. TIR şoförleri, supalan sahasının küçük olduğunu ve işleyişin yavaş olduğunu belirtirken, çevrede market işleten Melih Yörük, trafik yoğunluğu sebebiyle otomobil sürücüleri ile TIR şoförlerinin sürekli tartıştıklarını söyledi.

Alsancak'taki İzmir Limanı yakınlarında bulunan Şehitler Bulvarı üzerindeki supalan sahasına girmek isteyen, ithalat mallarını getiren TIR'lar, gümrük işlemleri için sıra beklerken araçlarını saha kenarında bulunan yola park ediyor. Otomobil sürücüleri de TIR'lar kendi şeritlerini kapattığı için yan taraftaki tramvay hattı üzerinden geçmek zorunda kalıyor.

'İSTER İSTEMEZ KAZALARA SEBEBİYET VERİLİYOR'

Araç trafik düzenini bozan ve yoğunluğa sebep olan TIR'ların şoförleri ise, gümrük işlemleri için supalan sahasına girmekten başka çarelerinin olmadığını belirterek kendilerini savundu. TIR şoförü İsa Taşdemir, TIR'lar gümrüklerini açtırmak zorundalar. Saha küçük olduğu ve içeride boş yer olmadığı için yolda sıra oluyor. Yetkililerden bu parkın genişletilmesini bekliyoruz. Şehir içi trafiğini de mecburen tıkamak zorunda kalıyoruz. TIR'larla tramvay yan yana kalıyor. Otomobiller de tramvay yoluna girmek zorunda kalıyor. Burada ister istemez kazalara da sebebiyet veriliyor dedi. Bir diğer TIR sürücüsü İsmet Nalbant ise, TIR şoförlerinin memlekete döviz getirdiklerini belirterek, Bu supalan sahası daracık, 15-20 araç bile almıyor. Küçücük yere sıkıştık kaldık. Burayı başka bir yere alırlarsa hem vatandaş rahat eder hem biz rahat ederiz. Otomobil sürücüleri de bize kızıyor ama biz de buna mecbur kalıyoruz. Burayı İzmir'in dışında, geniş bir yere taşırlarsa TIR'cılar rahat eder. Polislerden sürekli ceza yiyoruz, sürekli ceza puanımız artıyor dedi.

'DEVAMLI KAVGA AYIRIYORUZ'

Çevrede market işleten Melih Yörük ise, otomobil sürücüleri ile TIR şoförlerinin sürekli olarak trafik yoğunluğu nedeniyle tartıştıklarını, kendilerinin esnaf olarak sürekli kavga ayırmak zorunda kaldıklarını belirterek, Burada yol iki şeritli. Bir şeritten tramvay geçiyor. TIR'lar gümrüğe girmek için bir şeridi kapatıyor. Dolayısıyla tramvay ile TIR'lar ve diğer araç sürücüleri arasında çok sorunlar çıkıyor dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı