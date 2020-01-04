İzmir'de görüntü kirliliğine neden olan klimalarla ilgili çalışma

04.01.2020 11:31 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:36

İzmir'in Konak ilçesinde, dış cephelerde görüntü kirliliğine neden olan klimalar için harekete geçilirken, mecliste gündeme gelen öneriyle klima dış ünite saklama detaylarını içermeyen hiçbir bina projesine onay verilmeyeceği ifade edildi.



Konak Belediyesi, binaların dış cephelerinde yer alan klimalar yüzünden yaşanan görüntü kirliliğini önlemek amacıyla harekete geçti. Belediyenin ocak ayı meclisinde gündeme gelen önerinin karara bağlandığında, klima dış ünite saklama detaylarını içermeyen hiçbir bina projesine onay verilmeyeceği belirtildi.



Konak'ın tarihi ve kültürel zenginliklere sahip bir ilçe olduğuna dikkat çeken Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, kent estetiğini sağlamanın belediyelerin esas sorumlulukları arasında yer aldığına işaret etti. Batur, "Bizim Konak'ta ilk önceliklerimizden biri de bu. Kentimizin sahip olduğu eşsiz turizm değerini ortaya çıkarmak istiyoruz. Bu nedenle kentimizin siluetini korumak, tarihi yapılarımızı ayağa kaldırmak için de kararlı bir duruş sergiliyoruz. Konak'ta yüksek yapılaşmaya izin vermeyeceğimizi söylemiştik. Kentte özellikle klimalar yüzünden yaşanan ve vatandaşlarımızın da çok şikayet ettiği görüntü kirliliğinin de önüne geçmek istiyoruz. Meclisimizden karar çıktığında, mimar meslektaşlarım projelerinde nasıl merdivenlerin, kapıların, pencerelerin detayını veriyorsa, klima saklama detayını da çizecek. Bu detay olmadan da projeye onay verilmeyecek" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA