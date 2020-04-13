İzmir'de görevli trafik polisi kaza yaptı: 1 ağır yaralı
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İzmir, 3. Sayfa

İzmir'de görevli trafik polisi kaza yaptı: 1 ağır yaralı

İzmir'de görevli trafik polisi kaza yaptı: 1 ağır yaralı İzmir'de meydana gelen trafik kazasında, kamyona arkadan çarpan görevli motosikletli trafik polisi ağır yaralandı.

13.04.2020 21:01 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:02
İzmir'de görevli trafik polisi kaza yaptı: 1 ağır yaralı

İzmir'de görevli trafik polisi kaza yaptı: 1 ağır yaralı

İZMİR - İzmir'de meydana gelen trafik kazasında, kamyona arkadan çarpan görevli motosikletli trafik polisi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Balçova-Gaziemir otoyolunda meydana geldi. Gaziemir yönüne gitmekte olan görevli polis memuru Yasin Ö. idaresindeki 35 A 5742 plakalı motosiklet, 35 AGG 465 plakalı kamyona henüz belirlenemeyen bir sebeple arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle polis memuru Yasin Ö. savrularak yere düştü. Kazayı gören vatandaşlar, 112 acil sağlık ekiplerine ve polise kazayı bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, polis memuru Yasin Ö.'ye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralı polis memuru, ambulansla 9 Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle otoyolun bir kısmı kontrollü olarak trafiğe kapatılırken, çalışmalar sonrasında yol tekrar trafiğe açıldı.

Hastaneye kaldırılan polis memuru Yasin Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de görevli trafik polisi kaza yaptı: 1 ağır yaralı

Kaynak: İHA

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