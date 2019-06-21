İzmir'de "Gönülden Gönüle, Sevgi ile El Ele" etkinliği

İzmir Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneğince "Gönülden Gönüle, Sevgi ile El Ele" etkinliği düzenlendi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında Elazığlılar ve Balkanlılar İzmir'de bir araya geldi.

Elazığ ve Balkan kültürlerinin tarihi sunumunun yapıldığı etkinlikte, Harput Musikisi ve yöresel türküleri seslendirilirken Çayda Çıra ekibi ve Balkan folklor ekiplerinin gösterileri ile türkülerine davetliler de eşlik etti.

Gecede bir konuşma yapan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, gelenekleri bir araya getiren bu etkinliği çok değerli olduğunu, etkinlik vesilesiyle hemşehrileriyle bir araya gelmekten çok mutlu olduğunu belirtti.

Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Anadolu ve Rumeli bizim toprağımız. Bu kardeşlik evvelden ezele devam eden bir yolculuktur. Rabbim kıyamete kadar baki eylesin. Kimsenin bozmasına da müsaade etmesin diye dua ediyoruz. Sivil toplum kuruluşları hemşehrileri bir araya getirmek, yöreye ait kültürleri yaşatmak ve diğer kültürlerle ilişki kurmak gibi çeşitli projeler yürütüyor. Ama esas vazifeleri, toplumun değerlerine katma değer katmaktır. Biz hem Elazığ'da hem de Balkanlarda kadim bir geleneğe sahibiz. Bizim ayrımız gayrımız yok. Biz bir bütünüz. Hiçbir kuvvet bizi birbirimizden ayıramaz. Bu tür etkinliklerde bunu dost ve düşmana gösterme açısından son derece önemli buluyorum."

Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muzaffer Acar ise 71 yıl önce kurulan derneğin Kızılay'dan sonra İzmir'deki en eski dernek olduğunu belirterek, "Gurbette bulunan hemşehrilerimize örf ve adetlerimizi yeni nesillere aktarmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. 1930 yıllarında 3 bin aileyi Elazığ'a mübadele zamanında misafir etttik. Bizler de Balkanlardan gelen vatandaşlarımızla beraber aynı köylerde hep beraber büyüdük. Yıllar sonra zaten bir arada idik ama bu tür etkinliklerde bir araya gelmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gece Balkan dernek başkanlarına ve emeği geçenlere plaket verilmesi ile sona erdi.

Kaynak: AA