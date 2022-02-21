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Gölde kadın cesedi bulundu

AA, Turgay Konuralp - Güncel
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İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Gölcük Gölü'nde kadın cesedi bulundu.

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Gölcük Gölü'nde kadın cesedi bulundu.

Piknik yapmak amacıyla göl kenarına giden vatandaşlar, suda hareketsiz bir kişi olduğunu görünce durumu, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce sudan çıkarılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinden kimlik bilgileri çıkmayan ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Gölde kadın cesedi bulundu

Gölde kadın cesedi bulundu

Gölde kadın cesedi bulundu

AA / Turgay Konuralp - Güncel

piknik, Gölcük, Ödemiş, İzmir, Güncel, Haberler

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