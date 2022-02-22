İzmir'de gölde cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi - Haberler
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İzmir'de gölde cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi

AA, Turgay Konuralp - Güncel
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İzmir'de gölde cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi

Ödemiş ilçesindeki Gölcük Gölü'nde bulunan kadına ait cesedin kimliği belirlendi.

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Ödemiş ilçesindeki Gölcük Gölü'nde bulunan kadına ait cesedin kimliği belirlendi.

Gölcük Mahallesi'ndeki gölde, dün piknik yapmak amacıyla göl kenarına giden vatandaşlar tarafından bulunan cesedin, evli ve bir çocuk annesi Yıldız Gülden'e (43) ait olduğu tespit edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de soruşturma kapsamında göl çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili de bir kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Gülden'in cenazesi, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilecek.

AA / Turgay Konuralp - Güncel

Gölcük, piknik, Ödemiş, İzmir, Güncel, Haberler

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