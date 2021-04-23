İzmir'de gökdelenden paraşütle atlayan sporcu, gösterisini çocuklara ithaf etti
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İzmir'de gökdelenden paraşütle atlayan sporcu, gösterisini çocuklara ithaf etti

İzmir'de gökdelenden paraşütle atlayan sporcu, gösterisini çocuklara ithaf etti
Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Kültür Sanat

Yüksek noktalardan paraşütle atlayışlarıyla tanınan base jump sporcusu Cengiz Koçak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İzmir'deki bir gökdelenin 35. katından atlayış yaptı.

Yüksek noktalardan paraşütle atlayışlarıyla tanınan base jump sporcusu Cengiz Koçak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İzmir'deki bir gökdelenin 35. katından atlayış yaptı.

Yüksek katlı binalar ve uçurumlardan base jump adı verilen serbest düşüş tekniğiyle atlayışlar yapan Koçak, Konak ilçesindeki 38 katlı binanın 35. katında gösteri sergiledi.

Binadan atlayarak bir süre süzülen ve paraşütünü açarak güvenli şekilde yere inen Koçak, AA muhabirine, 46 ülkede 7 bine yakın atlayış yaptığını, yaklaşık 10 yıldır da Türkiye'yi şehir şehir gezerek atlayış noktaları belirlediğini söyledi.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar için bir performans sergilemek üzere Konak'taki gökdelenden atlayış yaptığını anlatan Koçak, şöyle konuştu:

"İnsan hangi yaşta olursa olsun içindeki çocuğu yaşatmalı. Bu atlayışlar da benim oyunum aslında. 23 Nisan'da yaptığım bu atlayışı başta Türk çocukları olmak üzere tüm dünya çocuklarına armağan ediyorum ve bayramlarını kutluyorum. Onlar bizim geleceğimiz ve ben de çocukların hayallerini gerçekleştirebildikleri nice bayramlara ulaşmalarını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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