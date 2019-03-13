İzmir'de Göçük Alanında Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

İzmir'in Konak ilçesinde yapımı devam eden metro vagonu yer altı park alanının inşaatında meydana gelen göçükte, Mehmet Çiftçi ve Mehmet Ali Yalçın isimli 2 işçi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Konak ilçesi Halkapınar Spor Tesisleri önünde yapımı devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesine ait metro vagonu yer altı park alanını inşaatında gece saatlerinde göçük meydana geldi. İddiaya göre, aynı anda 115 vagonun park edebileceği, yapım çalışmaları süren tesiste olay saat 03.42 sıralarında fark edildi. Şantiyede, yüklenici firmaya bağlı çalışan Mehmet Çiftçi ve Mehmet Ali Yalçın'dan haber alınamadı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları da sabah günün ağarmasıyla birlikte başladı. AKS ekipleri ve 112 ambulansları olay yerine sevk edilirken, bölge güvenlik çemberine alındı. Şehitler Caddesi ve Halkapınar Köprüsü tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Dün gün boyu devam eden, gece de etkili olan sağanak yağışın göçüğe sebep olabileceği öne sürülüyor. Büyük çapta meydana gelen göçük alanında kayıp işçilere ulaşabilmek için ekiplerin kurtarma çalışmaları yoğun şekilde sürüyor. Yaşanan olayda kokuya duyarlı 2 dedektör köpek de kullanılıyor.

İşçilerin yakınları olay yerinde

Kayıp işçiler Mehmet Çiftçi ve Mehmet Ali Yalçın'ın yakınları olayı duyar duymaz göçük alanına geldi. Mehmet Çiftçi'nin abisi Fevzi Çiftçi, "Olayı haber alır almaz geldik. Kardeşim 4-5 aydır burada çalışıyordu. Gece bekçisiydi. Evliydi, çocukları vardı. Kardeşimle dün oturup yemek yedik şimdi saatlerdir haber alamıyoruz" dedi.

Bu arada, çökmenin devam edebileceği tehlikesi sebebiyle bölgeye kimse yaklaştırılmıyor. Ayrıca, göçük içerisinde patlayan kanalizasyon borusundaki sızıntı da giderilmeye çalışılıyor.

Büyükşehirden açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesi olayla ilgili bir açıklama yaparken şunları söyledi:

"Metro vagonlarının depolanması için inşa ettiği 115 vagon kapasiteli yer altı otoparkının yapım çalışmaları sürerken, inşaatın bir bölümünde göçme meydana geldi. Mevsim normallerinin üzerindeki yağışlar nedeniyle aşırı yüklenen zeminin diyafram duvarlarının arkasında baskı yaratması sonucu yaklaşık 20 metrelik bir bölümde sabaha karşı göçük oluştu. Toprak altında kaldığı tahmin edilen Mehmet Ali Yalçın ve Mehmet Çiftçi ismindeki iki güvenlik görevlisini arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye, Fen İşleri, İZSU, Yapı İşleri ve ilgili tüm birimlerin yanı sıra AFAD ekipleri de olay yerinde görev yapıyor." - İZMİR

Kaynak: İHA