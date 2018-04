İzmir'de Göçmen Kaçakçılığına 4 Gözaltı-Hd

İzmir'de göçmen kaçakçılığına 4 gözaltı

İZMİR'de göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı. Ayrıca yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 43 kişi, yakalandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekipleri, geçen pazar günü, göçmen kaçakçılığı ihbarıyla harekete geçti. Çeşme girişinde bir minibüs durduruldu. Ekipler, olay yerinde inceleme yaparken, içinde 3 kişi bulunan bir otomobil ise, KOM ekiplerinin üzerine sürerek, kaçtı. Polis, minibüsteki sürücü S.A.'yı (25) organizatör suçlamasıyla gözaltına aldı. Minibüste ise 17'si çocuk ve 14'ü kadın toplam 43 Suriyeli yakalandı. Minibüste bulunan 12 can yeleği, 25 şambrel ve 5 el pompasına da el konuldu. Ekiplerin üstüne sürüp kaçan otomobil ise Karabağlar ilçesinde durduruldu. Araçtaki F.S. (25), M.Y. (40) ve G.G. (25) adlı zanlılar, Çeşme'ye getirildi. Göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan 4 zanlı işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Zanlılardan M.Y. ve G.G., Savcılık tarafından serbest bırakıldı. F.S. ve S.A. ise tutuklandı.