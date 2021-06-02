İzmir'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 28 işçi hastaneye başvurdu
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İzmir'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 28 işçi hastaneye başvurdu

İzmir'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 28 işçi hastaneye başvurdu
Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel

İzmir'in Tire ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan 28 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

İzmir'in Tire ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan 28 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

Tire Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) bir tekstil fabrikasında çalışan bir grup işçinin karın ağrısı şikayeti yaşaması üzerine 112 Acil Servis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Tire Devlet Hastanesine 14'ü ambulansla götürülmek üzere toplam 28 işçinin zehirlenme şikayetiyle başvuru yaptığı belirtildi.

Çoğu kadın olan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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