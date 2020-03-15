İzmir'de gıda zehirlenmesi şüphesi İzmir'in Bergama ilçesinde zehirlenme şüphesiyle 13 kişi hastanede tedavi altına alındı.

İzmir'in Bergama ilçesinde zehirlenme şüphesiyle 13 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sağancı Mahallesi'nde bir süre önce hayatını kaybeden İlyas Türgenci için düzenlenen taziyede dağıtılan tavuklu pilavdan yedikten sonra fenalaşan bir grup, bulantı ve kusma şikayetiyle Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine başvurdu.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan 13 kişiden 6'sı taburcu edilirken 7 kişinin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA