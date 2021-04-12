İzmir'de gıda ürünü satılan işyerlerinde ramazan yoğunluğu yaşandı
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İzmir'de gıda ürünü satılan işyerlerinde ramazan yoğunluğu yaşandı

Demirören Haber Ajansı / Gökçe ADAR - Haberler | Güncel
İzmir'de gıda ürünü satılan işyerlerinde ramazan yoğunluğu yaşandı

İZMİR'de ramazan ayının gelmesiyle, esnaf işyerlerinde temizlik çalışması başlattı.

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İZMİR'de ramazan ayının gelmesiyle, esnaf işyerlerinde temizlik çalışması başlattı. Sahur ve iftariyelik alışveriş nedeniyle gıda satışının yapıldığı bölgelerin yanı sıra marketlerde yaşanan yoğunluk dikkati çekti. 24 saat açık olacak fırın ve camilerde de önlemler kapsamında tedbirler alındı. 

Ramazan ayı ile birlikte İzmir'de gıda ürünlerinin satışının yapıldığı bölgeler ile marketlerde yoğunluk yaşandı. İzmir'de ramazan alışverişi yapmak isteyen vatandaşların tercih ettiği yer, Havra Sokağı oldu. Vatandaşlar, sahur ve iftar için etten sebzeye, kuruyemişten, tatlıya, bakliyattan içeceğe kadar pek çok ihtiyacını karşılayabilmek için alışverişe çıktı. Ramazan alışverişine çıkan Şenay Avcı (45), "Hayırlısıyla ramazana yarın başlayacağız, alışverişe çıktık. Peynir, hurma ve helva aldık" dedi.

Kuruyemiş dükkanı işleten İsmail Devecioğlu da, ramazanın bereketiyle geldiğini belirterek, "Geçen seneye nazaran bu yıl daha da yoğunuz. Dükkanımızı temizledik. İnşallah hayırlısıyla bu ayı da geçiririz. Ramazanın gelmesiyle hurmaya büyük bir talep var. Hurma kadar, kuru eriğe, üzüme de talep mevcut. Fiyatlar geçen seneye göre biraz artmış durumda. Kuru erik ve kuru üzümün kilosu 20-25 TL arasında değişiyor. Hurma fiyatları da 18 TL'den başlıyor, 80 TL'ye kadar çıkıyor" dedi.24 SAAT SICAK RAMAZAN PİDESİAy boyunca 24 saat açık olacak fırınlarda da temizlik yapılarak, hazırlıklar tamamlandı. Buca'da unlu mamuller satışı yapan fırın işleten Yağmur Çınar, "Çok heyecanlıyız. Raflarımızı düzenliyoruz, fırınımızı temizliyoruz. Koronavirüs döneminde olduğumuz için tedbirleri elimizden bırakmıyoruz. Tedbirler kapsamında, ramazan ayı boyunca açık olacağız ve pidelerimiz her gün sıcak sıcak vatandaşlarımızla buluşturacağız. Bu ayda, ramazan pidesi kadar tatlılarımızda yoğun satılıyor. Tatlı şiparişleri de alıyoruz. Ramazan ayında müşterilerimizi düşündüğümüz kadar ihtiyaç sahiplerini de düşünüyoruz. İhtiyaç sahipleri için askıda ekmek uygulamasını bu ayda uygulayacağız. Müşterilerimiz de bu uygulama için ayırdığımız kumbaraya maddi destekte bulunuyor. Biz de ramazan boyunca ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza pide, ekmek, tatlı gibi yardımları ücretsiz olarak veriyoruz" diye konuştu.TERAVİH NAMAZI EVDE KILINACAK

Ramazan ayı boyunca kılınan teravih namazı ise Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, geçen yıl olduğu gibi bu yılda evlerde kılınacak. Teravih namazı haricindeki ibadetler için camilerin 24 saat açık olacağını ifade eden Bayraklı Merkez Cami İmam Hatibi Ahmet Kurt, "Camimizde avludan bahçeye kadar her yerde tedbirimizi aldık. Camimizde temizliğimizi yapıyoruz, ramazan ayı boyunca da sosyal mesafeye uyularak namaz kılınacak. Vatandaşları, maskesi içeriye almayacağız, eğer maskesiz gelirlerse biz kendimiz maske vereceğiz. Herkes kendi seccadesini getirecek. Teravih namazı kesinlikle kılınmayacak. Diyanet İşlerimizin bu konuda kesinlikle talimatı var. Biz de bu kurala uyacağız. Yatsı namazının son sünneti kılındıktan sonra tespih çekilip, dua edildikten sonra herkes evlere dağılacak" dedi. 


İzmir'de gıda ürünü satılan işyerlerinde ramazan yoğunluğu yaşandı
İzmir'de gıda ürünü satılan işyerlerinde ramazan yoğunluğu yaşandı
İzmir'de gıda ürünü satılan işyerlerinde ramazan yoğunluğu yaşandı
İzmir'de gıda ürünü satılan işyerlerinde ramazan yoğunluğu yaşandı
İzmir'de gıda ürünü satılan işyerlerinde ramazan yoğunluğu yaşandı
İzmir'de gıda ürünü satılan işyerlerinde ramazan yoğunluğu yaşandı
İzmir'de gıda ürünü satılan işyerlerinde ramazan yoğunluğu yaşandı
İzmir'de gıda ürünü satılan işyerlerinde ramazan yoğunluğu yaşandı
İzmir'de gıda ürünü satılan işyerlerinde ramazan yoğunluğu yaşandı
İzmir'de gıda ürünü satılan işyerlerinde ramazan yoğunluğu yaşandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe ADAR

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