İZMİR'DE 'GIDA KAYBI VE İSRAFI FARKINDALIK GÜNÜ PANELİ' DÜZENLENDİ

İZMİR (DHA) - İZMİR'de, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından ortak yürütülen 'Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık' projesi kapsamında '29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü' paneli düzenlendi. Panele video konferans yoluyla katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Gezegenimizin kendini onarma hızı bizim tüketim hızımıza yetişememektedir. Her yıl 1.3 milyar ton gıdanın israf edilmesi kabul edilebilir değildir" dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gıda kaybı ve israfı konusunun önemi göz önünde bulundurularak alınan kararla ilan edilen '29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü' kapsamında İzmir'de panel düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı ve FAO tarafından ortak yürütülen 'Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık' projesi kapsamında düzenlenen panele, İzmir İl Tarım Orman Müdürü Mustafa Özen, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, FAO Türkiye Temsilcisi Dr. Viorel Gutu, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve konuşmacılar katıldı. Panele video konferans ile katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bugün FAO ile yürüttüğümüz kampanyanın başarısının ülke sınırlarını aştığını görüyoruz. Sadece bugüne özel değil, katıldığım tüm üst düzey uluslararası toplantılarda en önemli gündem maddeleri iklim değişikliği ve sürdürülebilir tarımsal üretim. Birleşmiş Milletler bu konuda ciddi bir adım atarak tüm dünya ülkelerini teyakkuza geçirdi ve sürdürülebilir gıda sistemlerini oluşturabilmek için yola çıktı. Gezegenimizin kendini onarma hızı bizim tüketim hızımıza yetişememektedir. Gelecekte hızla artan nüfusun tüketim ihtiyacını mevcut tüketim alışkanlıkları ile yeterince karşılayamayacağımız net olarak görülmektedir. Verilere baktığımızda aslında dünyada herkese yetecek kadar gıda vardır ancak her yıl 1.3 milyar ton gıdanın israf edilmesi kabul edilebilir değildir. Ülkemizde ise her yıl 19 milyon ton gıda israf edilmektedir. Tüm bu gerçeklerin ışığında FAO ile iş birliği içinde 'Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık' kampanyasıyla başarılara imza attık. Hedefimiz israfa yönelik farkındalık yaratmak ve bilinçlenmeyi sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

'AÇLIK SEVİYESİNDE OLAN İNSANLAR OLDUĞU SÜRECE KURULAN MEDENİYETLER UTANÇ VERİCİ'

Panelde konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Dünyada 2 milyar civarında insan açlık çekiyor ve yeterli gıdaya erişemiyor. Bir taraftan da israf oranları oldukça yüksek. Dünyada açlık seviyesinde olan kişiler olduğu sürece kurulan medeniyetler utanç vericidir. Daha ilkokuldan başlayarak gıda ve beslenmeye karşı nasıl davranılması gerektiğini yeniden kurgulamak lazım" dedi.

Panelde yaptığı konuşmada dünyadaki kıtlığa dikkat çeken İzmir İl Tarım Orman Müdürü Mustafa Özen, "Dünyanın bir köşesi yokluk içinde açlıkla mücadele etmektedir. Bu noktada bizlere çok büyük sorumluluk düşmektedir. Üretmiş olduğumuz ürünlere sahip çıkmamız gerekiyor. Dünyanın bir köşesi bizim israf etmiş olduğumuz kısımla karnını doyurabilir" ifadelerini kullandı.

'ÇİFTLİKTEN ÇATALA OLAN SÜREÇ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ'

İklim değişikliklerinin etkilerinin günlük yaşamda etkisini gösterdiğini ifade eden Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan ise "Birleşmiş Milletler geçen sene teyakkuza geçti. Çiftlikten çatala olan sürecin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade ettiler. Biz bu süre içinde pek çok çalışma yürüttük. Oluşturduğumuz eylem planının bugüne kadar yüzde 50'sini gerçekleştirmiş durumdayız. Biz sofraya gelen ürünün çöpe giden kısmıyla ilgilendik. Bundan sonraki süreçte tarladan sofraya gelen kısmı ile ilgileneceğiz. Tarladan sofraya gelen kısımda yüzde 50'lik bir kayıp var. Biz yaş meyve sebze ürünlerinin yarısını sofraya gelemeden kaybediyoruz. Çevresel sürdürülebilirlik alanında internet üzerinden yaptığımız projeyle 'en fazla söz verme rekoru'nu kırdık. Farkındalığı arttırmak için web sayfasında oluşturduğumuz link üzerinden 800 bine yakın kişi, gıdasını israf etmeyeceğine söz verdi" dedi.

'TÜRKİYE'NİN GIDA İSRAFI 26 MİLYON TON'

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi Dr. Viorel Gutu da "FAO, Türkiye Tarım Orman Bakanlığı ve saygıdeğer çalışanları olmak üzere geniş bir partner ve iş birliği içerisinde gıda israfıyla mücadelede çalışmalarının başını çekmektedir. Bu vesileyle Türkiye Cumhurbaşkanlığı, Tarım Orman Bakanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisine iş birliği için teşekkür etmek isterim. Şimdiye kadar STK, medya ve belediyelerin desteği ile 21 milyondan fazla insana kampanya yoluyla ulaşmış durumdayız. Umut ediyorum ki bu kampanya ile sadece insanların gözlerine ve kulaklarına değil, kalplerine ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da "Üretilen sebze ve meyvenin yüzde 50'sinde kayıp yaşanmaktadır. Hayata geçirdiğimiz 'Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetimi' projesi ile israfın en fazla olduğu yerlerden birisi olan pazaryerlerinde sebze ve meyve atıklarının önüne geçmeyi planladık. Bu yılın başından beri atıklardan 300 ton kompost elde ettik" dedi.

'PAZAR ATIKLARI TARIMA TEKRAR GERİ DÖNÜYOR'

Panelde konuşma yapan sosyal girişimci Ebru Baybara Demir, "Mardin'de AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile çeşitli projeler yürütüyoruz. Son 5 yıldır ata tohumlarını çoğaltmakla ilgili yürüttüğümüz bir projemiz var. Son iki yıldır projeyi yürütürken tarımsal kuraklıkla yüz yüze geldik. İsraftan çok gıdanın üretimini düşünmek zorundayız. Ben çok yakın vadede kıtlığı da konuşacağımız zamanın geleceğini tahmin ediyorum. Biz Diyarbakır'da bu yıl yeni bir projeyi hayata geçirdik. Pazar atıklarını toplayarak tarıma tekrar geri döndürüyoruz. Biz 6 profesör hocamız ile birlikte projeye başladık. Mart ayından itibaren her gün hale giren malzemeyi tartmaya başladık. Her bir pazardan aldığımız atık miktarının ortalaması 3 ton çıktı. Bununla ilgili bir sistem kurduk ve bunları çiftçiyle paylaşmayı düşünüyoruz. Öte yandan benzer bir projeyi İzmir'in Urla ilçesinde başlatmayı planlıyoruz" diye konuştu.