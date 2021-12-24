İzmir'de gıda israfına karşı otel ve restoran çalışanlarına eğitim

İZMİR (AA) - Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Gıda Dostu Mutfağım" projesi kapsamında başarı belgesi takdim töreni düzenlendi.

Yaşar Üniversitesi ve Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu iş birliğiyle otel, restoran ve kafe (HORECA) sektöründe faaliyet gösteren işletmelerdeki gıda israfını azaltmak için hayata geçirilen proje kapsamında 60 saatlik çevrim içi eğitimi tamamlayan 67 kursiyere başarı sertifikaları verildi.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, İzmir Ticaret Odası'ndaki törende yaptığı konuşmada projenin önemine değindi.

Özen, 2020 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" sloganıyla başlattığı çalışma kapsamında İzmir'de önemli bir farkındalık oluşturduklarını, 31 ilçenin her noktasında afişlerle bilgilendirmeler yaptıklarını dile getirdi.

Üniversitelerden, belediyelerden ve STK'lardan gördükleri destekten duydukları memnuniyeti dile getiren Özen, bu heyecanı 2022'de sürdürmeye kararlı olduklarını ifade etti.

Türkiye Lokantacılar ve Patacılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Erişen de gıda israfının en çok lokanta, pastane gibi toplu yemek alanlarında oluştuğunu belirterek, "Bu noktada federasyon ve esnaf odaları olarak bizlere büyük iş düşüyor. İsraf ve gıdanın korunması konusunda farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz." dedi.

Törende 50 işletmeden eğitimlere katılan 67 kişiye başarı sertifikalarının verildi.

AA / Zeynep Çelikkol - Son Dakika Haberleri

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