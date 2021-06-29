İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
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İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde yangın çıktı.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın, kontrol altına alındı.

Ankara asfaltı üzerindeki geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde, bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Bahçedeki hurdalık malzemelerin henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladığı jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi. Ayrıca fabrika işçileri işletmeden tahliye edildi. Yanıcı malzemelerin fazlalığı sebebiyle yükselen dumanlar, şehrin birçok noktasından da görüldü. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Fabrikanın bahçesindeki hurda malzemeler ile alevlerin sıçradığı idari ofis kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.   


İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı

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