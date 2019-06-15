İzmir'de geri dönüşüm fabrikası yandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikası, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Çapak Mahallesi'ndeki tesiste, işçilerin mesai bitiminden yarım saat sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler kısa sürede fabrikayı sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 6 arazözle müdahale ederek alevleri söndürdü.

Fabrikanın kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA