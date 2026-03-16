İzmir'de 'Genç Osman Çetesi'ne operasyon: 7 tutuklama
İzmir'de düzenlenen operasyonla 'Genç Osman Çetesi'ne yönelik 17 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 7'si tutuklandı.
Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışmalar yürütüldü. İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından çeteye yönelik müşterek operasyon gerçekleştirildi.
Düzenlenen operasyon kapsamında 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si işlemlerinin ardından tutuklandı. Geriye kalan 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. - İZMİR