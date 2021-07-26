İzmir'de genç kızı darbettiği iddia edilen minibüs şoförü tutuklandı

İzmir'de trafikte tartıştıkları 23 yaşındaki genç kızı darbettiği, başörtüsünü açmaya çalıştığı ve hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan minibüs şoförü tutuklandı, eşi ise ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de trafikte tartıştıkları 23 yaşındaki genç kızı darbettiği, başörtüsünü açmaya çalıştığı ve hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan minibüs şoförü tutuklandı, eşi ise ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 22 Temmuz'da R.Y'nin şikayetçi olduğu minibüs şoförü R.E. ile eşi Y.E'nin yeniden gözaltına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, şüpheliler hakkında, trafikte tartıştıkları R.Y'nin başörtülü olmasını kastederek hakaret ve tehdit içeren söylemlerde bulundukları, başörtüsünü açmaya çalıştıkları ve R.Y'yi darbettikleri iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

R.Y'nin iddialarını destekler nitelikte tanık beyanı ile güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıktığı kaydedilen açıklamada, "Şüpheliler, cebir ve tehdit kullanmak suretiyle üzerlerine atılı inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçundan yakalanarak gözaltına alınmışlardır." ifadelerine yer verildi.

Adliyeye sevk edilen minübüs şoförü tutuklandı, eşine ev hapsi verildi

Emniyette işlemleri tamamlanan minibüs şoförü R.E. ile eşi Y.E. daha sonra adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince R.E. tutuklandı, eşi Y.E. ise ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de yaşayan R.Y, Karabağlar ilçesinde 22 Temmuz'da bir minibüs şoförü ve eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. R.Y, geri manevra yapan minibüsün altında kalma tehlikesi atlattığını ve sonrasında şoförle tartıştığını, yolun karşısına geçtikten sonra takip edildiğini belirtmişti. Genç kız, başörtüsü dolayısıyla hakaret edildiğini ve başörtüsünün açılarak darbedildiğini anlatmıştı. Olay sonrası R.Y'nin şikayetçi olduğu minibüs şoförü ve eşi gözaltına alınmış, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Tanık beyanlarının R.Y'yi destekler nitelikte olması ve güvenlik kamera görüntülerinin ortaya çıkması üzerine R.E. ile Y.E. 25 Temmuz'da yeniden gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı