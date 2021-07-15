İzmir'de genç kadının katil zanlısı sevgilisi çıktı
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İzmir'de genç kadının katil zanlısı sevgilisi çıktı

İzmir'de genç kadının katil zanlısı sevgilisi çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Seferihisar ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken silahla vurularak öldürülen 27 yaşındaki Hatun Özsoy'un katil zanlısı sevgili çıktı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken silahla vurularak öldürülen 27 yaşındaki Hatun Özsoy'un katil zanlısı sevgili çıktı. Genç kadının sosyal medyadan "Bazen kendime soruyorum. Beni kaybetmekten korkan var mı?" paylaşımı yürekleri burktu.

Olay, bugün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Akarca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle seyir halinde olan Hatun Özsoy'a (27), kamyonet içerisinde bulunan ve sevgilisi olduğu öğrenilen Yusuf K. tarafından silahla ateş açıldı. Yola savrulan Özsoy, kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Hatun Özsoy'un cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

KENDİSİNİ POLİSE İHBAR ETTİ

Olayın ardından kayıplara karışan cinayet şüphelisi Yusuf K., kamyonetiyle geldiği Çeşme-İzmir çevreyolunda bulunan bir benzin istasyonunda cinayeti telefonla polise ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, cinayet şüphelisi Yusuf K.'yi gözaltına aldı.

BİR SÜRE ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

Hatun Özsoy'un katil zanlısı Yusuf K.'nin bir süre önce cezaevinden çıktığı ve uyuşturucudan dolayı emniyette kaydının olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri sürerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI YÜREK BURKTU

Öte yandan Yusuf K. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Hatun Özsoy'un sosyal medya hesabından, yaklaşık iki ay önce yaptığı "Hayatım boyunca sevdiğim insanları kaybetmekten korkmuşum. Bazen kendime soruyorum. Beni kaybetmekten korkan var mı?" yazılı paylaşımı yürek burktu. Talihsiz kadının üç ay önce de "Belki bir gün yaşlanacağım, ama asla büyümeyeceğim" yazılı paylaşımı da dikkat çekti.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

İzmir'de genç kadının katil zanlısı sevgilisi çıktı
İzmir'de genç kadının katil zanlısı sevgilisi çıktı
İzmir'de genç kadının katil zanlısı sevgilisi çıktı
İzmir'de genç kadının katil zanlısı sevgilisi çıktı
İzmir'de genç kadının katil zanlısı sevgilisi çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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